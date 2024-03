Chiorra: "Dai Pulcini alla Primavera, la Fiorentina mi ha fatto crescere. Lavorare in un ambiente del genere è stato fondamentale"

Se c'è un ruolo in cui la Fiorentina sembra poter stare tranquilla in prospettiva futura, è sicuramente quello del portiere. Martinelli e Vannucchi sono gli esempi più lampanti, ma ci sono anche altri ragazzi di talento nelle formazioni giovanili come ad esempio Tognetti e Leonardelli.

Chiorra: “Alla Fiorentina sono diventato un uomo”

Un portiere cresciuto nelle giovanili viola, che adesso difende i pali della Lucchese, è invece Niccolò Chiorra, che alla Gazzetta locale ha ricordato gli anni passati a Firenze: “La Fiorentina è stata una tappa molto importante per me, sono partito dai Pulcini e sono arrivato in Primavera. Lavorare in un ambiente come quello viola ti aiuta a migliorare sia dal punto di vista calcistico che umano. Impari l'importanza del rispetto, non solo verso i compagni di squadra ma anche nei confronti di tutte le persone che ogni giorno lavorano insieme a te”.