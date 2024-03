Il grande interrogativo è se la scomparsa di Joe Barone possa in qualche modo cambiare le cose. Per il resto, già prima della tragedia, quella dell'addio di Vincenzo Italiano a fine stagione era molto più di una sensazione. La separazione tra la Fiorentina e il tecnico comporterebbe ovviamente la necessità di una sostituzione, che però al contempo dia una certa continuità al progetto tecnico da lui intrapreso negli ultimi tre anni.

La pista principale porta a Gilardino

Sulla questione fa il punto TMW, che rilancia due nomi. Il primo è quello di Alberto Gilardino, che l'anno scorso ha conquistato la promozione in Serie A e quest'anno si è salvato agilmente con il suo Genoa. Il Grifone vorrebbe blindarlo, ma una chiamata della Fiorentina - per lui che ne ha anche vestito la maglia - sarebbe difficile da rifiutare.

L'ipotesi (più difficile) di De Rossi

L'altro nome, invece, è quello di Daniele De Rossi. Non è un mistero che Daniele Pradè lo avesse bloccato due anni fa, pur non avendo ancora il patentino di Coverciano. In questo caso, però, molto se non tutto dipende da cosa farà la Roma: l'impatto di DDR sulla panchina giallorossa è stato importante e non è da escludere che quella che è nata come una soluzione temporanea possa trasformarsi in una conferma.