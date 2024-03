Canovi: "Italiano ha ancora un anno di contratto, ma può partire. E non escludo che arrivino offerte dall'estero"

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha un futuro incerto e la sua permanenza a Firenze è tutt'altro che scontata. A tal proposito, il famoso procuratore Dario Canovi è intervenuto a Radio Sportiva: “Italiano ha ancora un anno di contratto, ma non per questo non può partire. Ha già lasciato una sua squadra prima della scadenza formale, ovvero allo Spezia”.

“Può andare anche all'estero”

Sulle possibili destinazioni: “Vedo che i tecnici italiani hanno una buona considerazione anche fuori dall'Italia. Proprio per questo, adesso, non escludo che allenatori come Italiano possano attirare attenzioni e ricevere offerte anche dall'estero”.