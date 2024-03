Il doppio ex di Napoli e Fiorentina Luciano Chiarugi ha parlato a Radio Punto Nuovo dell'interessamento della società partenopea per l'allenatore viola Italiano in vista della prossima stagione. Queste le sue parole:

“Italiano è già una bella certezza rispetto ad altri profili giovani. Ha delle idee interessanti, ha la mentalità giusta per fare bene al Napoli. La Fiorentina ha dei buoni giocatori, ma è sempre in crescendo e questo è anche merito del tecnico. Il suo lavoro a Firenze è innegabile per bontà. La piazza poi è simile a quella napoletana, quindi Italiano sarebbe già abituato a vivere certe pressioni”