In casa Atalanta tirano un sospiro di sollievo: due infortunati di lusso recupereranno per la gara contro la Fiorentina in Coppa Italia

Teun Koopmeiners e Charles De Ketelaere avevano fatto tremare l'Atalanta dopo i rispettivi problemi muscolari. L'olandese ha svolto esami medici oggi che hanno evidenziato postumi traumatico-distrattivi all’inserzione prossimale del polpaccio sinistro. Per il belga ex Milan, invece, la diagnosi è quella di una distrazione all'adduttore.

Entrambi, vista la non grave entità degli acciacchi, dovrebbero recuperare con facilità per la semifinale di andata della Coppa Italia in programma il 3 aprile al Franchi contro la Fiorentina.