Giuntoli-Juventus verso la rottura. E quell'interesse per Fortini che avrebbe previsto l'affondo in estate...

Sul futuro del laterale di proprietà della Fiorentina Niccolò Fortini non ci sono dubbi: lascerà la Juve Stabia per tornare in viola e stabilire le sue prossime tappe insieme al club. Poche perplessità anche per quanto riguarda il prosieguo del direttore Cristiano Giuntoli, ormai pronto a lasciare la Juventus. Sarebbe potuto cambiare qualcosa in prospettiva?

Secondo quanto riportato da Tuttojuve.com, che riprende il noto interesse a gennaio della Juventus a più riprese, Giuntoli avrebbe avuto un contatto molto importante con la Fiorentina per Fortini. L'affondo sarebbe dovuto arrivare proprio in estate per puntare all'acquisto del ragazzo. Ma adesso sembra improbabile, visto l'addio del direttore, a meno che il nuovo organigramma bianconero non punti ancora sul classe 2006.