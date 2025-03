Brekalo ci mette lo zampino e il Kasimpasa ferma il Galatasaray. Record per la squadra dei due ex viola

C'è un giocatore di proprietà della Fiorentina che, in questa domenica, si è tolto una discreta soddisfazione. Josip Brekalo, in prestito al Kasimpasa, è tornato al gol dopo oltre un mese: ha segnato il momentaneo 2-1 nella sfida contro il Galatasaray, poi terminata 3-3.

Brekalo segna e ferma il Galatasaray

La squadra di Brekalo e di Barak, anche lui in prestito dalla Fiorentina (oggi in panchina), si guadagna un record: è l'unica turca a non aver mai perso in stagione contro il Gala. Il club dell'ex viola Torreira, comunque, mantiene saldamente il primo posto della classifica.