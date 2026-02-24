Quello zero che la Fiorentina ha saputo tenere. E la verà novità che ci ha fatto vedere

C'è poco da dire sul fatto che la serata vissuta dalla Fiorentina contro il Pisa. Il risultato era fondamentale: c'era solo da vincere e vittoria è stata.

Imbattibilità

Ma questo successo è stato accompagnato da altri dati che non possono che fare piacere. Innanzitutto i viola hanno saputo mantenere la propria imbattibilità interna in campionato contro il Pisa. Dieci partite giocate, sette vittorie e tre pareggi come risultati.

La novità

La novità invece è rappresentata dal fatto che i viola hanno saputo mantenere la propria porta imbattuta. E' la quarta volta che succede in questa stagione (tra l'altro, due volte su due col Pisa) e non accadeva da diverso tempo. Nonostante questo clean sheet, la Fiorentina resta ultima in questa particolare classifica.