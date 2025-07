Mandragora: "Al mio quarto anno a Firenze, dico ai tifosi che cercheremo di raddoppiare l'entusiasmo ricevuto"

Anche Mandragora, il nuovo arrivato Dzeko, De Gea e il dg Alessandro Ferrari sono intervenuti alla presentazione della nuova stagione:

Dzeko

“E' bello vedere così tante persone presenti stasera. Sono felice di tornare in Italia e in una grande squadra come la Fiorentina”.

Mandragora

“Lavoreremo per raggiungere gli obiettivi che ci prefisseremo. Al quarto anno a Firenze vi posso dire che cercherò di migliorare e far raddoppiare l'entusiasmo dei nostri tifosi”.

De Gea

“Sono sempre pronto. Oggi al primo allenamento mi sono sentito subito benissimo e credo che tutti insieme possiamo fare una grande annata”.

Ferrari

“Il Viola Park nasce per serate del genere, per condividere questi piaceri tutti insieme”.