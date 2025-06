Una decisione su Gudmundsson la Fiorentina l'ha già presa!

Per quanto riguarda Albert Gudmundsson c'è una certezza: alle condizioni stabilite la scorsa estate (17 milioni per acquistarlo a titolo definitivo dopo i circa 6 sborsati per il prestito) la Fiorentina si tirerà indietro. Questa è una decisione già presa, scrive stamani il Corriere Fiorentino.

Sconto

C’è un’altra settimana di tempo per esercitare il diritto di riscatto (il termine scatta il 18) ma le basi di partenza non sono ideali. Insomma il club viola cerca lo sconto, ma il Genoa, la controparte, non sembrerebbe tanto ben disposto a farlo anche perché non mancano altre società pronte a farsi avanti.

Gud rimarrebbe

Da parte sua il giocatore resterebbe volentieri a Firenze, ma c'è anche quel “non dipende da me” che risuona nell'aria.