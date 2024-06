Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, anche una punta di riserva

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo: "Zaniolo il piano viola". Occhiello: "L'idea di Barone può diventare realtà: la Fiorentina insiste".

Pagina 30

In taglio alto: "Lavori al Franchi: depositato un ricorso per lo stop". Ma lo spazio principale è riservato a: "Fiorentina c’è il piano per Zaniolo". Sottotitolo: "Il Galatasaray ha lanciato segnali di apertura, ma serve un’offerta concreta per anticipare l’Atalanta".

Anche una punta di riserva

Infine leggiamo: “Belotti o Djuric: si cerca anche una punta di riserva”. All'interno dell'articolo si legge: “A prescindere da quale modulo applicherà il nuovo allenatore Raffaele Palladino, i viola si cauteleranno con l’innesto di un titolare di livello a cui affiancare un compagno in grado di sostituirlo degnamente in caso di necessità”.