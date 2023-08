Giuseppe Rossi: "Pradè venne negli Stati Uniti pur di portarmi a Firenze. Ho ancora i brividi se penso al Franchi che canta per me"

In una lunga intervista concessa a SportWeek, l'ex calciatore della Fiorentina Giuseppe Rossi è tornato a parlare dei suoi anni in viola: "Il direttore Pradè per convincermi mi raggiunse negli USA. Mi fece firmare il contratto nonostante io fossi ancora alle prese con la riabilitazione successiva al primo intervento al ginocchio. Arrivo a Firenze e i primi 5 mesi sono indisponibile. Diciamo che mi sdebito con la tripletta alla Juve. Ho ancora i brividi se penso al Franchi che canta il “il fenomeno”.