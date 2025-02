Retroscena Valentini: Il suggerimento di De Rossi che non ha impedito al giocatore di diventare viola

Dopo aver impressionato tutti nelle prime apparizioni, Nicolas Valentini verrà lanciato tra i titolari anche nella partita che il Verona giocherà contro la Fiorentina nel prossimo fine settimana.

Il suggerimento di De Rossi

Intanto su La Nazione viene riportato stamani un retroscena di mercato che riguarda il difensore argentino. Daniele De Rossi, suo ex compagno per un breve periodo con la maglia del Boca Juniors, lo aveva suggerito alla Roma nella sua fase di militanza come tecnico della prima squadra.

Fiorentina d'anticipo

Niente da fare, però: la Fiorentina aveva giocato d'anticipo per lui, peraltro senza il contributo del dt Nicolas Burdisso, che si era tirato fuori dalla trattativa in quanto fresco ex dirigente degli argentini.