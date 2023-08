Ceccarini: "Fiorentina a un passo da Vranckx, la trattativa con il Wolfsburg procede spedita"

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha aggiornato le situazioni che riguardano le operazioni della Fiorentina in un articolo scritto per tuttomercatoweb.com. Questo quanto si legge: "Il Milan continua a fare muro su Krunic, al momento non ci sono stati rilanci da parte del Fenerbahce e quindi non si registrano novità. In caso di una sua partenza last minute, il primo nome sulla lista rimane quello di Dominguez del Bologna in scadenza di contratto 30 giugno 2024.

E sulla Fiorentina: “I viola sono ad un passo dal prendere Vranckx, l’anno scorso al Milan. La trattativa con il Wolfsburg procede spedita. Per quanto riguarda invece Amrabat la pista da monitorare è quella che porta al Manchester United”

