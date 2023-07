Dalla Serie C ci provano per un attaccante della Fiorentina escluso dal ritiro di Italiano

Possibile futuro lontano da Firenze per Eljon Toci, attaccante classe 2003, capitano della Primavera della Fiorentina. Dato che, come Dimo Krastev, il giocatore italo-albanese non potrà più giocare nella formazione Under 19 a partire dalla prossima stagione, è arrivato il tempo di entrare nel calcio professionistico (che Toci ha già assaporato in passato).

E come appreso da TuttoC.com, per il centravanti viola, che ha già vissuto una parentesi in Serie C nel 2020 con il Sudtirol, si registrano gli interessi di Gubbio e Novara, entrambe squadre di Lega Pro. Ricordiamo che Toci non è stato inserito nella lista per il ritiro della Fiorentina di Vincenzo Italiano che si sta svolgendo in questi giorni al Viola Park.