Il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini ha fatto una fotografia del calciomercato della Fiorentina a Radio Toscana. Ecco le sue parole: “Con la clausola rescissoria la Salernitana ha fissato una cifra precisa ma dopo il 20 luglio la trattativa sarà completamente diversa, non è detto che arriveranno offerte più alte. Piace tantissimo alla Fiorentina ma serve che contestualmente esca un attaccante. Cabral non dispiace alla Salernitana ma il brasiliano non vuole andare via, si trova benissimo a Firenze”.

“Per Nzola non c'è al momento una richiesta ufficiale della Fiorentina allo Spezia, ma è un nome da tenere ancora sotto controllo in ottica viola. Viti non era nei primi posti della lista della Fiorentina, che ha sicuramente altre idee nel ruolo. Credo che il Sassuolo abbia fatto una buona operazione. Per Sottil al momento non ci sono offerte. Dominguez? È un nome da tenere sotto controllo così come Orsolini, entrambi in scadenza nel 2024. L'argentino è da seguire se parte Amrabat”.

Ha quindi concluso: “In questo momento ci sono contatti in corso tra Fiorentina e Brighton per Igor, non c'è ancora un'offerta ufficiale ma gli inglesi potrebbero avvicinarsi a 15 milioni di euro, bonus compresi. Cifre più alte rispetto a quelle proposte dal Fulham”.