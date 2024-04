Gatti: "Vittoria importantissima per noi contro la Fiorentina, Vlahovic vuole segnare in ogni partita. Il gol lo avevamo provato stamattina"

Il difensore della Juventus Federico Gatti, autore del gol vittoria in tap-in contro la Fiorentina, è intervenuto a fine gara a DAZN.

“Una vittoria importantissima”

Gatti dichiara: “Questa è una vittoria importantissima, venivamo da due mesi difficilissimi. Ora ci giochiamo la vita in due mesi, guardiamo partita dopo partita. È lo stesso spirito di martedì in Coppa Italia. Quando lottiamo tutti, come hanno fatto gli attaccanti, siamo una squadra difficilissima da affrontare”.

“Il gol lo avevamo provato”

E sull'ex viola Vlahovic e i gol annullati afferma: “È un attaccante, com’è giusto che sia vuole segnare ogni partita. È la sua forza, ci auguriamo che li faccia nelle prossime. Il gol? Lo avevamo provato stamattina, poi un po’ di fortuna ci vuole ogni tanto. Avevo sbagliato una bella occasione prima, menomale perché è una vittoria davvero importante”.