La Fiorentina in casa della Juventus fa la sua gara nel secondo tempo ma non basta e lascia a Torino altri punti importanti per la corsa all'Europa

Juventus-Fiorentina 1-0 (21' Gatti)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (83' Dodô), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora (46' Maxime Lopez), Bonaventura; Gonzalez, Barak (61' Beltran), Kouame (61' Nzola); Belotti (46' Sottil).

90'+3 Finisce la gara. La Juventus vince 1-0 contro la Fiorentina nonostante il gioco dominante espresso in campo dai viola nel secondo tempo.

90'+2 Ammonito Beltran per una chiusura fallosa su Yldiz lanciato in contropiede.

90' Assegnati tre minuti di recupero.

88' Altra occasione per Beltran che va al tiro, pallone deviato dalla difesa juventina.

87' Fallo di Yldiz che viene ammonito per aver commesso fallo su Dodô.

85' Cambio nella Juventus: esce Vlahovic, va in campo Kean.

84' Che occasione per la Fiorentina! Traversone in area e Beltran va al tiro, ma c'è nel mezzo Nzola che viene centrato in pieno: il pallone si impenna e poi Szczesny lo fa suo.

83' Cambio nella Fiorentina: esce Kayode, tocca a Dodô.

82' Biraghi crossa in area cercando un compagno in maglia viola, allontana il pallone di testa Bremer.

79' Va Beltran alla conclusione, pallone che finisce fuori.

76' Vlahovic serve lungo Yldiz, recupera su di lui Kayode.

74' Cambio nella Juventus: esce Cambiaso, va in campo Alcaraz.

73' Traversa della Fiorentina! Gran tiro di Gonzalez sul secondo palo, con Szczesny che compie una grande parata deviando il pallone sulla traversa!

72' Juventus che prova a tornare a condurre il gioco, la Fiorentina però adesso ha preso le misure alla squadra juventina.

69' Dribbling netto di Gonzalez su Danilo, ma poi l'esterno d'attacco viola sbaglia completamente la conclusione invece di crossare nel mezzo.

68' Ammonito Cambiaso per una trattenuta su Sottil.

66' Si rifà subito Kayode proteggendo il pallone sul suo lato contro due giocatori della Juventus.

63' Rischia di combinarla grossa Kayode, che nel rilanciare colpisce Iling-Junior e il pallone va sui piedi di Vlahovic che però non trova un varco per andare al tiro.

61' Doppio cambio per la Fiorentina: escono Barak e Kouame, vanno in campo Beltran e Nzola.

59' Subito pericoloso Yldiz con un'incursione in area, lo chiude tempestivamente Kayode.

58' Doppio cambio per la Juventus: escono Chiesa e Kostic, vanno in campo Yldiz e Iling-Junior.

56' Brividi per la Fiorentina, con Kostic che evita la marcatura di Gonzalez e va al cross tiro rasoterra, con Milenkovic che lo devia sul palo.

54' Va al tiro Barak dopo aver ricevuto il pallone da Ranieri, la conclusione del centrocampista viola finisce tra i guantoni di Szczesny.

52' Fiorentina che prova a costruire e manovrare il pallone, fa muro la Juventus.

49' Vlahovic innesca Chiesa che va al tiro, conclusione non forte che finisce tra le braccia di Terracciano.

48' Barak riceve il pallone e in area e prova a servirlo a Kouame, ma la difesa juventina anticipa il centrocampista viola.

46' Il secondo tempo inizia con un doppio cambio per la Fiorentina: vanno in campo Sottil e Maxime Lopez, escono Belotti e Mandragora. Kouame si sposta a fare il centravanti.

45'+2 Finisce qui il primo tempo: la Juventus sta vincendo 1-0 contro la Fiorentina.

45' Ci saranno due minuti di recupero.

44' Possesso palla della Fiorentina in questi minuti finali della prima frazione di gioco, ma di conclusioni verso la porta dei bianconeri per ora non se ne vedono.

41' Ci prova la Fiorentina prima con Mandragora che va alla conclusione e centra in pieno Barak, sulla respinta va al tiro da fuori Biraghi con il pallone che esce fuori vicino al palo difeso da Szczesny.

38' Fiorentina che cerca ora di fare girare il pallone, resta compatta la Juventus.

35' Cross teso di Kayode a cercare un compagno in area, pallone recuperato dalla difesa juventina.

33' Chiesa serve McKennie che va al cross per il gol di Vlahovic. Dopo la revisione del VAR l'arbitro annulla il raddoppio della Juventus.

30' Gonzalez cerca la giocata su Danilo in area ma poi scivola vanificando l'azione d'attacco.

27' Bonaventura va al cross lungo su Belotti, ma il pallone si perde sul fondo.

24' Fiorentina che prosegue con un gioco lento senza trovare ritmo, la Juventus alza il pressing.

21' Gol della Juventus. Su calcio d'angolo stacca di testa Bremer che centra il palo, il pallone torna sui piedi di Gatti che da due passi lo deposita in porta per l'1-0 dei bianconeri. Fiorentina in marcatura da rivedere.

19' Gioco ripreso con Biraghi che torna in campo.

17' Biraghi fermo a terra in seguito ad un contrasto con McKennie.

14' Copione della gara che per il momento non cambia, con la Fiorentina che cerca i suoi giocatori in area soltanto con dei lanci lunghi.

11' Traversa di Kostic e gol di Vlahovic sul rimpallo, ma c'è ancora fuorigioco per la Juventus.

8' Tanti lanci e palloni lunghi in questo inizio di gara, con la Juventus che va a limitare nel gioco la Fiorentina.

5' Pallone che carambola sui piedi di McKennie in area che tira e segna, ma c'era fuorigioco.

3' Primi minuti di gara a ritmi bassi da entrambe le squadre che si stanno studiando a vicenda.

1' Inizia la gara! Forza viola!

Per i tifosi viola, è la partita della stagione. Quella che si segna sul calendario appena esce l'accoppiamento: Fiorentina vs Juventus. Anche se questa sera si giocherà a Torino, i Viola vanno alla ricerca di punti vitali per la zona europea. Italiano vuole lasciare bene Firenze e le Coppe potrebbero non bastare. Per questo motivo, alle 20:45 ci sarà il calcio d'inizio del match che può significare tanto in ottica Fiorentina.

