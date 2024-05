Il commento nel post gara da parte del ds Pradè al media ufficiale della Fiorentina:

"Lo sport è questo, giocavamo davanti a uno stadio pieno, l'addio ad un gran personaggio come il mister ed è giusto che loro ci abbiano messo tutto.

Noi siamo felicissimi, è il terzo anno di fila in Europa. E' bello perché il nostro presidente a inizio stagione aveva detto che saremmo andati meglio dell'anno scorso e abbiamo già un punto in più. La testa è tutta ad Atene, a mercoledì, ci portiamo dietro un popolo, tutta la nostra tifoseria e giocheremo in uno stadio che sarà infuocato. Dopo le due finali dell'anno scorso c'è una voglia di fare enorme, la squadra è più matura, conosce già quello che andremo ad affrontare, tutto quello che abbiamo lo metteremo dentro.

Senza le palle questa partita non si vince, la squadra voleva giocarla per vincerla già da prima del 2-2. La sensazione di poter segnare ce l'avevo".