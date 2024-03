Milan contro la Fiorentina senza un suo top player. Acerbi-Jesus, il giudice sportivo richiede supplemento d'indagine

Il Milan giocherà contro la Fiorentina senza un giocatore importante. Dopo la decima ammonizione rimediata nella gara contro l'Hellas Verona, il giudice sportivo ha fermato per una giornata l'esterno sinistro rossonero Theo Hernandez che quindi non ci sarà nel match contro i viola, di scena al Franchi.

Supplemento di indagini

C'era attesa anche per le decisioni sul caso Jesus-Acerbi per il quale però non c'è ancora un verdetto: “letto il referto del Direttore di gara, ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura federale per riferire a questo Giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus ed il calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest'ultimo nei confronti del calciatore del Napoli”.

Acerbi a casa

Per le parole pronunciate, Acerbi è stato già rimandato a casa dal ritiro della Nazionale. Al suo posto, convocato l'ex difensore viola Gianluca Mancini, in forza alla Roma.