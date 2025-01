L'occasione last minute per il ruolo di vice Kean si chiama Arnautovic. Fiorentina e Inter alla ricerca di una soluzione che possa accontentare tutti

E se alla fine arrivasse davvero un vice Kean? Che la Fiorentina ne abbia bisogno è evidente, così come che la società viola finora abbia guardato altrove per i colpi in entrata del proprio mercato. Non è da escludere, però, che nelle ultime ore possa arrivare l'occasione che fa al caso di Palladino.

L'occasione si chiama Arnautovic

Il nome in tal senso è quello di Marko Arnautovic, già emerso per la verità nei giorni scorsi. Ci torna calciomercato.com, secondo cui l'Inter starebbe lavorando sull'uscita di uno tra lui e Correa. Troppo alti i rispettivi ingaggi in relazione al minutaggio concesso loro da Inzaghi. La Fiorentina si sta muovendo per Aranutovic, allacciando rapporti con il fratello del calciatore.

Un ingaggio (troppo) importante

Un profilo esperto potrebbe essere la soluzione giusta per ricoprire il ruolo di vice Kean, ma il nodo resta l'ingaggio che al momento è decisamente alto. L'Inter vorrebbe che la Fiorentina lo coprisse interamente ma non è da escludere un compromesso che possa accontentare entrambe le parti.