FOTO - "Da oggi sono Alfredo": dopo aver sfidato la Fiorentina da ex, Duncan diventa cittadino di Pescia

Ieri la Fiorentina e Alfred Duncan si sono rincontrati, dopo che le strade si sono separate il 30 giugno scorso per la scadenza del contratto. L'ex numero 32 viola è ora un giocatore del Venezia e ha offerto una buona prova al Franchi, nello 0-0 di ieri.

Duncan cittadino di Pescia

Oggi è una giornata molto speciale per l'ex viola Duncan, divenuto cittadino di Pescia, città in provincia di Pistoia in cui risiede da molto tempo. “Da oggi sono Alfredo”, così commenta un Duncan molto sorridente su Instagram.

Ecco la foto: