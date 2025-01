Kayode alla ricerca di minuti. La Fiorentina pensa alla cessione, ma vuole tenere per sé l'ultima parola sul futuro del terzino. La situazione

Michael Kayode è in cerca di minuti in campo. Il terzino classe 2004 della Fiorentina, chiuso dalle ottime prestazioni di Dodo in questo inizio di stagione, è tra i nomi del mercato in uscita della società viola. Il ragazzo vuole giocare e la società viola vuole preservare il talento cresciuto con il giglio sul petto.

Le pretendenti

Per questo al Viola Park si sta valutando una sua possibile cessione. Su di lui c'è il Parma (occhio al possibile scambio con Coulibaly), ma anche le solite pretendenti inglesi. Gli occhi sono quelli del Brentford e del Brighton ma servirà accontentare il calciatore e soprattutto la Fiorentina.

Il nodo della formula

Il club viola vorrebbe mantenere l'ultima parola sul futuro del calciatore e non è convinto della formula del prestito con diritto di riscatto proposta dalla Premier. Servirà trovare una quadra sul suo futuro, quello in viola adesso molto in bilico. Lo riporta il Corriere dello Sport.