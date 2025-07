Basta un anno per rompere: Nico Gonzalez e la Juventus verso la separazione. Ma sull'ex viola non c'è solo l'Arabia

Il calciatore della Juventus ed ex Fiorentina Nicolas Gonzalez sta per lasciare il club bianconero. Non è stata una stagione soddisfacente, sia per l'argentino che per la società; il Mondiale per Club non ha aiutato ulteriormente la situazione, anzi, ha confermato che le strade si stanno per separare.

La Juventus stessa spinge per la cessione e l'Al-Ahli è interessata: si può chiudere intorno ai 30 milioni di euro, cancellando di fatto la differenza con l'acquisto dalla Fiorentina. Tuttavia, come riportato da Tuttomercatoweb.com, non c'è solo il club arabo. Gonzalez potrebbe essere addirittura il piano B “low cost” dell'Inter, che ha chiesto informazioni sull'argentino e cercherebbe l'affondo in caso l'affare Lookman non vada in porto. Riflette anche l'Atletico Madrid.