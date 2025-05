Nella sfida delle ore 15 di questa domenica, non arriva nessun verdetto di classifica. Ed è un'occasione mancata per il Verona, che in occasione dei festeggiamenti per i 40 anni dallo Scudetto non riesce a completare la festa a dovere. Al ‘Bentegodi’ arriva un pareggio contro il Lecce, un 1-1 che non fa contenta nessuna delle due squadre. Apre il punteggio la rete di Krstovic, pareggia Coppola a fine primo tempo. I gialloblù mancano l'opportunità di certificare la salvezza (era possibile solo vincendo), mentre i salentini restano a quota 28 punti a pari merito con l'Empoli; alle condizioni attuali, aspettando il Venezia che giocherà contro la Fiorentina, sarebbe spareggio. I lagunari possono ambire a un doppio sorpasso.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 77, Inter 74, Atalanta 68, Lazio 64, Juventus 64, Roma 63, Bologna 62, Milan 60, Fiorentina 59, Como 48, Torino 44, Udinese 44, Genoa 39, Cagliari 33, Verona 33, Parma 32, Empoli 28, Lecce 28, Venezia 26, Monza 18.