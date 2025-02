L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno intervenendo in vista del match di stasera contro l'Inter. Queste le sue parole: "Per battere l'Inter serve fare la partita perfetta e sperare che loro non siano in giornata. Difficilmente i nerazzurri sbagliano due partite di fila, però la Fiorentina ha più armi rispetto a giovedì per fare male all'Inter. Non credo Palladino cambierà molto, il centrocampo lo vedo uguale, mentre in attacco mi aspetto un aiutino in più.

Zaniolo? Prima dell'infortunio era il giovane italiano in prospettiva più forte. Tra Beltran e Gudmundsson? Al momento preferisco il primo, perché al di là dei gol corre tantissimo e ripiega in fase difensiva. Con l'islandese e Zaniolo dietro Kean la Fiorentina potrà competere con le squadre migliori della Serie A".