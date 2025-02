Il nuovo attaccante della Fiorentina, Nicolò Zaniolo, intervistato da SportMediaset, ha parlato del suo passaggio in viola: “Sono molto felice e molto contento di ritornare in un posto dove sono stato bene e non vedo l'ora di riniziare a giocare. Cerco di tornare a divertirmi e di tornare ad essere protagonista in una grande squadra. Scelta sbagliata in estate? Col senno di poi dico di sì, non ho giocato tanto e non mi sono divertito. Avrei dovuto fare una scelta diversa a giugno (quando la Fiorentina già lo voleva ndr)”.

Quella di Zaniolo a Firenze è una seconda esperienza. La prima non si è conclusa benissimo: “Non si tratta tanto di rivincita - ha aggiunto il giocatore - si tratta di passione, di sport. Sono tornato in una squadra in cui mi hanno voluto bene e in una città in cui sono stato bene. Sono tornato a casa”.

E poi: “A Bergamo sono arrivato con un infortunio al piede e sono partito in ritardo rispetto agli altri. Ho faticato a trovare la condizione giusta, ho trovato poco spazio e ho preferito andare in una squadra che ha sempre dimostrato la volontà di volermi”.

A Firenze, Zaniolo ritrova l'amico Kean: “Ci siamo sempre sentiti sono entusiasta di essere venuto qua anche perché c'era lui e anche Ranieri che conosco bene”.