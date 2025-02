Zaniolo: "Voglio ritagliarmi uno spazio importante in una grande Fiorentina. Dopo il secondo infortunio mi sono nati tanti dubbi..."

Nicolò Zaniolo, ha un obiettivo personale per questa sua nuova esperienza in viola e lo confessa in un'intervista rilasciata a SportMediaset.

“Il mio obiettivo - ha detto - è quello di ritagliarmi spazio importante in questa squadra ed essere protagonista di una grande Fiorentina”.

Nel corso della sua carriera, anche recentemente, Zaniolo ha dovuto fare i conti con due infortuni molto gravi. Il secondo gli ha fatto dubitare di poter continuare a giocare: “Il primo al ginocchio è stato una cosa nuova, ma non l'ho preso come una batosta. Il secondo è stato più particolare, i primi giorni ho pensato ”due infortuni sono tanti, magari non sono fatto per questo sport". Fortunatamente mi sono rimesso a posto e ho ripreso a giocare".

E infine: “Mi ha fatto molto male saltare gli Europei del 2024. Mi sono fatto male proprio a ridosso dello stage. Ho dovuto però accettare questa realtà e andare avanti”.