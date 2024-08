Gudmundsson: Il sereno ritorna per Ferragosto. L'accordo blindato e la spinta del calciatore

Ferragosto caldo, anzi caldissimo per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Tutto parte ovviamente con Albert Gudmunsson. Il presunto inserimento dell’Inter non preoccupa più di tanto i viola che hanno dalla loro parte un accordo già raggiunto con il Genoa: prestito oneroso a 7 milioni di euro e diritto di riscatto a 18, che può diventare obbligo a determinate condizioni (e probabilmente anche percentuale nell'eventuale rivendita).

Ha scelto Firenze

Il calciatore è da tempo indirizzato verso Firenze dove gli verrebbe garantito un contratto da 2,2 milioni a stagione e dove giocherebbe anche in Europa. L'islandese ha rifiutato anche la controfferta del Genoa che non era arrivata al limite imposto dai viola.

Fabio Silva fa tornare il sereno

A far tornare il sereno in questa vicenda ci ha pensato poi Fabio Silva, che il Genoa starebbe prendendo in prestito dal Wolverhampton. Viene considerato il sostituto ideale di Gudmundsson e per questo ora è tornato il sereno proprio in questo giorno di festa.