La Gazzetta dello Sport: Beste un esterno da affiancare a Nico

Nelle pagine 10 e 11 dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, leggiamo il titolo: “Quattro colpi per il sogno Europa”. Un approfondimento dedicato a Fiorentina, Atalanta, Lazio e Bologna. In basso, a pagina 10, il riquadro sulla squadra viola: “Beste un esterno da affiancare a Nico. E per la retroguardia spunta Klostermann”.

Di seguito, un estratto dell'articolo: “Il 2024 da sogni della Viola. Riparte dal quarto posto in campionato e la voglia di ripetersi nelle coppe, come ha dichiarato ieri Vincenzo Italiano. […] Ma la società sa che se vuole cogliere l’attimo, dovrà andare sul mercato di gennaio per rinforzarsi”.