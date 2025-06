Il saluto speciale di Dodô a Kayode: "Ti meriti il meglio, conta sempre su di me. Ti voglio bene"

Concorrenti per lo stesso ruolo, ma soprattutto grandi amici. Il rapporto tra Dodo e Kayode è sempre stato molto stretto, con il brasiliano che rappresentava un vero e proprio punto di riferimento per l'italiano nonostante, di fatto, la presenza in campo dell'uno comportasse l'esclusione dell'altro.

Un messaggio speciale

Per questo motivo Dodo non poteva esimersi dal salutare personalmente Kayode nel giorno del suo addio ufficiale alla Fiorentina, dopo il diritto di riscatto esercitato dal Brentford. Il brasiliano ha dedicato a Kayode una storia su Instagram, postando una foto insieme a lui e scrivendo: “Ti merito tutto il meglio fratello, conta sempre su di me. Ti voglio bene”.