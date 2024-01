Coppa Italia, ecco l'avversaria della Fiorentina. Dopo l'Inter, anche il Milan esce dal cammino della Viola

Il racconto di Milan-Atalanta

Appena terminata Milan-Atalanta, uno dei quarti di finale di Coppa Italia, che interessava direttamente la Fiorentina. Il match è stato sbloccato da un bel gol di Rafa Leao, che ha battuto Carnesecchi con un piatto al volo su assist di Theo Hernandez. Ma il pari non si è fatto attendere: Holm ha servito subito Koopmeiners che ha gelato Maignan dal limite dell'area. 1-1 all'intervallo.

L'avversario della Fiorentina

Nella ripresa, un fallo di Jimenez ha causato un rigore su Miranchuk, che ancora Koopmeiners ha trasformato per la sua personale doppietta. Con il risultato di 1-2 è dunque proprio la Dea a passare il turno, eliminando Pioli. Gasperini, espulso per proteste nel primo tempo, sfiderà Italiano, ma non sarà presente per la gara di andata. Sarà Fiorentina-Atalanta in semifinale, come nell'edizione del 2019, quando i bergamaschi eliminarono proprio i Viola… Ma ad aprile (il 3 e il 24) 2024 sarà un'altra storia.