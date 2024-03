L'ultima di Commisso (per il momento): le ragazze di De La Fuente vogliono mettere pressione alla Juve

L'ultimo appuntamento di Rocco Commisso per questa ‘capatina’ a Firenze è la sfida della Fiorentina Femminile, impegnata nella Poule Scudetto contro l'Inter: il terzo posto delle ragazze non è in discussione ma nel mirino c'è il secondo della Juve, staccata di 5 punti e a riposo in questo turno. Il tecnico De La Fuente intanto ha diramato la lista delle convocate:

Il presidente poi domani farà ritorno negli States, per poi ripresentarsi a Firenze nelle prossime settimane quando anche la squadra maschile si giocherà l'esito della stagione, su più fronti.