Buscè: "Parisi ha scelto la Fiorentina per Italiano. Squadra perfetta per le sue caratteristiche"

L'ex giocatore dell'Empoli Antonio Buscè ha parlato a Radio Sportiva del nuovo acquisto della Fiorentina Fabiano Parisi: “Penso che la cessione sia stata dovuta principalmente alla volontà del ragazzo. La Fiorentina non è stata scelta per caso, né tantomeno per la vicinanza tra le due città. Parisi è voluto andare da un allenatore che facesse giocare la squadra in un certo modo".

"Conosciamo la filosofia aggressiva di Italiano, e lui è uno di quei terzini a cui piace spingere sulla fascia. Di conseguenza, la Fiorentina è la squadra perfetta per Parisi”.