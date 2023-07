Cavasin: "La rosa della Fiorentina valeva più dell'ottavo posto. Parisi e Biraghi? La concorrenza farà bene a entrambi"

L'ex allenatore della Fiorentina Alberto Cavasin ha parlato così a Radio Toscana: “Parisi e Biraghi sono due ali più che due terzini, quindi direi tanta roba dal punto di vista offensivo. Italiano gioca sempre in maniera molto aggressiva e questo è sicuramente un merito. Gli impegni saranno tanti, soprattutto in caso di ripescaggio in Conference, per cui entrambi avranno spazio. Parisi è un bel cavallino, ma in fase difensiva deve ancora migliorare e la concorrenza con Biraghi potrà fargli bene. In prospettiva però è un giocatore importantissimo”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha avuto dei problemi a inizio stagione, ma si è ripresa nella seconda parte. In campionato non poteva più rimediare, ma lo ha fatto nelle coppe raggiungendo le finali. Certo, il valore della squadra non era da ottavo posto. In vista della prossima stagione era importante confermare Italiano, poi bisognerà intervenire sul mercato per guadagnare qualche posizione in classifica".

E infine, sul mercato: “Se va via Amrabat lo devi sostituire con una garanzia, un giocatore che abbia già dimostrato qualcosa. Poi prenderei un portiere affidabile, da affiancare a Terracciano. In attacco bisogna capire cosa può entrare, se una punta vera e propria oppure un esterno”.