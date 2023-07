Bruni: "Ok Parisi, ma sulla sinistra c'era già Biraghi. Conference League? Le priorità rimangono campionato e Coppa Italia"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Luciano Bruni è intervenuto a Radio Toscana, parlando del colpo Parisi: “La Fiorentina ha anticipato tutti, anche se in quel ruolo c'era già abbastanza concorrenza: Biraghi è una presenza importante. Non so che tipo di mercato vorrà fare la Viola, anche perché al giorno d'oggi è sempre più complicato trovare i giocatori giusti”.

Sulla Conference League: “Non voglio dire che sia la coppa del nonno, però… L'Europa League ha spessore diverso, lì ci sono squadre forti. Sono pur sempre competizioni europee, quantomeno possono darti qualcosa. Gli impegni primari rimangono campionato e Coppa Italia”.