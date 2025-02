Uno dei volti nuovi della Fiorentina è Cher Ndour, arrivato a Firenze dal Psg. Il classe 2004 viene presentato oggi al Viola Park.

"Le esperienze all'estero sono state formative a livello umano - ha detto Ndour - sono stato in grandi spogliatoi. Ho avuto la possibilità di vedere Mbappè, che è il giocatore che mi ha impressionato di più. Avevo molta voglia di tornare, c'erano molte squadre interessate, ma la Fiorentina penso che sia il progetto sportivo giusto per me".

Sulle caratteristiche: “Sono un giocatore che può giocare in tutti i ruoli di centrocampo, sono il classico numero otto, box to box, ma sono a disposizione per giocare dove vorrà impiegarmi l'allenatore, quindi anche da mediano basso più difensivo o sulla trequarti".

E ancora sulla trattativa coi viola: "Quando il mio procuratore ha fatto il nome della Fiorentina, per me si sono chiuse tutte le altre porte, le porte delle altre squadre. Questa è la città giusta per me e io ho spinto per venire qua. Spalletti? L'ho già incontrato in alcune occasioni e spero di poter arrivare in Nazionale, visto che è il mio sogno da bambino da sempre".