Cambio in panchina per l'Al-Ain di Gino Infantino: il club esonera Crespo

Il centrocampista di proprietà della Fiorentina Gino Infantino si trova in prestito all'Al-Ain, club degli Emirati Arabi Uniti. Ma il campionato non è cominciato nel migliore dei modi per una società che detta legge nel proprio paese. La squadra è ottava dopo cinque partite e i risultati non hanno soddisfatto i vertici.

Cambio in panchina per l'Al-Ain: out Crespo

L'Al-Ain ha deciso di esonerare l'allenatore, nientepopodimeno che Hernan Crespo. Cambia, dunque, la guida tecnica per Gino Infantino, connazionale dell'ex attaccante appena sollevato dall'incarico; sarà allenato da Leonardo Jardim.