Pinones Arce: "Il Sassuolo è alla ricerca di punti ma noi vogliamo continuare a vincere. La Champions resta un obiettivo"

Questo pomeriggio l'allenatore della Fiorentina Femminile Pablo Pinones Arce ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato in vista della partita di domani contro il Sassuolo. Questo un estratto delle sue considerazioni.

“Il Sassuolo è una squadra alla ricerca di punti importanti, e sono convinto che farà di tutto per metterci in difficoltà per tutta la partita. Ultimamente loro hanno cambiato qualcosa, tra cui anche l’allenatore, ma credo che abbiamo fatto una partita molto buona all’andata, controllando la sfida senza errori".

“Quello che dobbiamo fare è pensare soltanto a noi stesse, non all'avversario che ci troviamo davanti”

Ha anche aggiunto: "Siamo sempre in continua crescita ma, l’ho detto tante volte e lo voglio anche ripetere, dobbiamo iniziare a capire che dobbiamo pensare soltanto a quello che dobbiamo fare noi, senza pensare alle avversarie che ci troveremo davanti. Abbiamo riportato i tre punti a casa, e dobbiamo pensare solo a lavorare. Avvicinarsi alla zona Champions? Sicurmanrte è una cosa che dobbiamo avere come obiettivo, e se continueremo a portarti a casa punti come ultimamente sono convinto che avremo modo di giocarci le nostre chance di qualificazione fino alla fine”.

“La sosta ci farà recuperare molte energie, ma forse avrei preferito continuare a giocare”

Ha poi concluso parlando dell’imminente sosta per le nazionali: “Abbiamo tante giocatrici che viaggiano per giocare con le proprie nazionale, e sono convinto che sia una cosa di cui dover essere sempre molto orgogliosi. Credo che questa sosta ci servirà per recuperare energie ma anche qualche giocatrice. Se arriviamo alla sosta con dei buoni risultati, è anche vero che spesso preferiremmo continuare a giocare. La sosta è abbastanza lunga, ma abbiamo bisogno di arrivarci con una vittoria”.