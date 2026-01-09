De Gea, finalmente, di nuovo decisivo: il miracolo contro la Lazio è tra i migliori del campionato - VIDEO

Un attaccante che segna e un portiere che para sono il segreto d'una squadra vincente. Vecchia ma sempre valida affermazione, che non fa eccezione nel caso della Fiorentina. Emblematica la partita con la Cremonese, dove la parata di De Gea e il gol di Kean hanno permesso alla squadra di Vanoli di centrare una vittoria importantissima.

De Gea is back

Se l'attaccante viola è ancora in cerca della migliore forma, il portiere spagnolo sembra invece aver finalmente ritrovato il livello a cui ci aveva abituati. Forse anche per merito del nuovo ruolo di capitano, De Gea sta tornando ad essere decisivo e a Roma, contro la Lazio, ha sfoderato un miracolo dei suoi. Un riflesso prodigioso su Gila che ha impedito ai biancocelesti di portarsi in vantaggio (e sarebbe cambiata completamente la partita) e che rientra di diritto tra le migliori parate dell'ultima giornata di Serie A.