La Fiorentina pensa ad un ex compagno di De Gea per completare la difesa. Resta però l'ostacolo ingaggio

In attesa di capire quale sarà il futuro di Moise Kean, la Fiorentina del neo arrivato Stefano Pioli è alla ricerca di giocatori di qualità ed esperienza internazionale per migliorare la rosa a disposizione del tecnico in vista della prossima stagione. E benché in rosa ci siano presenti già tanti profili, sembra che l’allenatore abbia chiesto qualcosa in fase difensiva. La cessione di Moreno al Levante e quella imminente di Valentini in prestito all'Hellas Verona lascerebbero infatti una casella libera nel reparto difensivo, in attesa di sciogliere anche tutti i dubbi relativi a Comuzzo e Pablo Marì serve almeno un acquisto.

La Fiorentna pensa ad un ex compagno di De Gea

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la dirigenza gigliata sta pensando ad un profilo appena svincolato da un club di Premier League, che potrebbe conferire alla difesa viola maggior fisicità. Una scelta interessante potrebbe essere quella di Victor Lindelof: a 30 anni oggi è svincolato dopo otto stagioni al Manchester United e avrebbe in De Gea un grande sponsor.

Il difensore deve però abbassarsi lo stipendio

I due hanno un rapporto molto positivo dai tempi dello United. Nel corso degli anni, Lindelof ha spesso elogiato De Gea e viceversa. Tuttavia, il capitano della Svezia dovrà accettare una riduzione dello stipendio per firmare con i gigliati. Nei ‘Red Devils’, Lindelof guadagnava 139.000 euro a settimana. Una cifra molto più alta di De Gea, l’attuale miglior giocatore della squadra. Lo spagnolo guadagna circa 73.000 euro a settimana, quindi Lindelof potrebbe aspettarsi di guadagnare una cifra simile, rientrando nel budget della viola.