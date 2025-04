I convocati del Parma: Chivu usa la prudenza con Cancellieri, non ci sarà a Firenze. Torna Circati

In vista della gara di oggi contro la Fiorentina, il Parma ha diramato la lista dei convocati ufficiali per la trasferta di Firenze. Come risaputo, Almqvist è fuori per squalifica. Resta in infermeria Cancellieri, ancora alle prese con un infortunio. Torna invece tra i convocati Circati, dopo oltre sei mesi di assenza.

Questo il comunicato del club: "L’allenatore Cristian Chivu ha convocato 24 calciatori per il match Fiorentina-Parma, in programma oggi alle ore 15:00.

Portieri: 40 Corvi, 33 Marcone, 31 Suzuki.

Difensori: 4 Balogh, 39 Circati, 15 Delprato, 46 Leoni, 18 Løvik, 5 Valenti, 14 Valeri, 21 Vogliacco.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 23 Camara, 8 Estévez, 20 Hainaut, 27 Hernani Jr, 16 Keita, 19 Sohm.

Attaccanti: 13 Bonny, 30 Djurić, 61 Haj, 98 Man, 17 Ondrejka, 32 Pellegrino".