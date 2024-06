Repubblica: Da Nzola a Ikone tesoretto cercasi per il mercato

Nell'edizione di Firenze de La Repubblica è presente stamani un articolo sulla Fiorentina.

Pagina 12

L'articolo in questione è titolato: “Da Nzola a Ikone tesoretto cercasi per il mercato”. Sommario: “Vendere bene è diventato più complicato che acquistare Anche per la società viola che ha pronta la lista dei partenti”.

Cedere giocatori più complicato che acquistarli

Il pezzo inizia così: “Sulle tempistiche dei movimenti la società è stata chiara. ”Se un profilo ci convince davvero, non serve aspettare alcuna cessione. Abbiamo il potere di agire subito". Frase che tranquillizza i più perché dover reperire risorse prima di portare rinforzi a Firenze rischiava di allungare ulteriormente i tempi di un mercato già infinito di suo. Cedere giocatori al giorno d’oggi, spiegano i professionisti del calciomercato, è più complicato del comprarli".