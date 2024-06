Non è facile pensare all'addio di Nzola, i 13 milioni di un anno fa si fanno sentire. Ma Palladino cosa dice?

La Fiorentina, dopo appena sei mesi, ha chiuso la parentesi Belotti. L’attaccante arrivato in prestito secco dalla Roma lo scorso gennaio tornerà nella Capitale agli ordini di De Rossi.

Non è facile anche solo pensare alla cessione di Nzola

Adesso, però, la Fiorentina dovrà valutare con attenzione anche quelli che potrebbero essere i movimenti attorno a M'Bala Nzola. Se per l’ex Spezia si prospetterà un mercato interessante, allora la Fiorentina prenderà in considerazione il suo addio. Altrimenti, nonostante la stagione completamente fallimentare, resterà nell'organico a disposizione di Palladino. D'altronde, il club di Commisso la scorsa estate ha sborsato la bellezza di 13 milioni per averlo tutto per sé.

Nzola resta solo per l'Europa?

La Viola è già alla ricerca di un bomber titolare, ma nel caso in cui le strade dell'angolano si separassero da quelle del Viola Park, ci vorrà anche una punta di riserva. Ad ogni modo, Palladino potrebbe volersi tenere Nzola come attaccante da turn-over da impiegare nelle gare di Conference League.