Palladino a colloquio con Castrovilli: la sua priorità rimane Firenze. Bonaventura? C'è tempo

Raffaele Palladino - scrive La Nazione - ha avuto un colloquio con Gaetano Castrovilli nei giorni scorsi, il giocatore sul quale la Fiorentina sta concentrando le sue attenzioni. Un dialogo cordiale nel quale l’ex tecnico del Monza ha fatto intendere al fantasista di voler puntare su di lui nella prossima annata, permettendogli di ricoprire un ruolo centrale all’interno del sistema di riferimento che adotterà.

La priorità di Castro

Castro si è preso qualche giorno per riflettere però ha fatto già intendere che, al di là di frizioni passate con la società, la sua priorità è quella di restare a Firenze. Anche se le condizioni economiche dettate dall'agente saranno determinanti.

C'è tempo invece per Jack

Discorso diverso per Bonaventura, sul quale ad oggi la società non sembra aver fretta: Jack non pare avere attorno a sé grande mercato e dunque non è escluso che le parti possano prendersi altro tempo per provare a individuare un accordo fra le esigenze economiche dell’una e dell’altra parte.

Infine (non) c'è Duncan

Quasi scontato invece l’addio di Alfred Duncan, con il quale la Fiorentina aveva un’opzione per estendere il contratto di un ulteriore anno ma non è stata fatta valere. Il ghanese, ormai da diversi anni a Firenze, è pronto a prendere in considerazione altre proposte.