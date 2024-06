‘Ciccio’ Graziani è stato intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio, per cui ha risposto ad alcune domande sui possibili colpi di mercato della Fiorentina: “Mi piace. Molto. - parlando di Retegui - E poi uno che veste la maglia azzurra della Nazionale ha sempre qualcosa di speciale”.

Ancora su Mateo

“E’ giovane, seppure non giovanissimo, ma già con una discreta esperienza. E’ veloce quanto serve e quanto basta per creare problemi alle difese avversarie, idem per le doti tecniche e, caratteristica non secondaria, sa come si gioca in sintonia con i compagni di reparto e non solo”.

“Bisogna comunque aspettare le indicazioni di Palladino e le prime partite della Fiorentina per capire se il nuovo tecnico si affiderà a un modulo con una punta e basta, oppure se sceglierà una disposizione tattica che ne preveda due. Comunque sia, Retegui è adatto all’uno e all’altro. Ma io lo preferisco con un altro attaccante accanto, com’è stato quest’anno al Genoa con Gudmundsson".

Graziani pensa ad un doppio colpo in attacco

“Io metterei Pinamonti accanto a Retegui. E’ un altro che là davanti mi piace e che ha solo bisogno del contesto adatto per affermarsi definitivamente: Firenze e la Fiorentina possono fare al caso suo. Degli attaccanti attualmente in rosa che ha avuto a disposizione Italiano, confermerei soltanto Gonzalez e Beltran. A Beltran gli va data una seconda possibilità concreta per provare ad affermarsi definitivamente dopo una stagione ad alti e bassi per mille motivi. Ha colpi di rilievo da mettere a disposizione della squadra".