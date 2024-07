Amoruso: "Parma e Venezia partiranno forte, la Fiorentina invece potrebbe scegliere un approccio più a lungo termine"

Lorenzo Amoruso, ex difensore gigliato, è intervenuto a Radio Bruno dove ha parlato del calendario appena sorteggiato della Fiorentina e anche del tema del mercato:

Sul calendario

“Le squadre che lottano per non retrocedere iniziano subito forte; chi gioca, invece, per le zone alte della classifica sceglie una preparazione che consenta freschezza a lungo termine. Parma e Venezia sono squadre che giocano molto bene. La Fiorentina dovrà partire forte, non può permettersi di farlo in maniera sbagliata”.

Theate?

“Non capisco i giocatori della sue età che vanno a giocare in campionati di quel livello: ogni tanto guardo qualche partita e mi viene da dormire. Ci girano tanti milioni ma quello non è calcio, non vedo quali stimoli riescano a trovare”.