La Fiorentina alle prese con le grandi novità del campionato Primavera. Da Biagetti a Sene: è tempo di scelte per Angeloni e Galloppa

La prima annata di Daniele Galloppa al timone della Fiorentina Primavera si è conclusa senza centrare i playoff, ma conquistando comunque un successo di prestigio come la Coppa Italia Primavera. La formazione viola era reduce da tanti cambiamenti e dalla perdita di uomini di spicco che si sono poi messi in mostra nel professionismo, da Kayode a Lucchesi e Distefano. Quella che si appresta ad iniziare sarà una stagione caratterizzata da significativi cambiamenti regolamentari che influenzeranno il campionato Primavera.

Due novità importanti nel campionato Primavera

Potranno prendere parte al campionato i calciatori che abbiano compiuto almeno 15 anni, e che siano nati dal Primo gennaio 2005 in poi. Un solo calciatore fuori quota, senza limiti di età, potrà scendere in campo, ad eccezione delle ultime 5 giornate di regular season. Perciò i giocatori nati nel 2005 sono ora idonei a partecipare, il che implica una transizione dalla categoria Under 19 a Under 20 per la Primavera. Nel novero dei calciatori in orbita viola, da Christian Biagetti a Fallou Sene, ci sono tantissimi elementi che dovranno trovare una collocazione in estate, per ragioni tecniche e di età.

Tommaso Rubino esulta dopo un gol- Foto Instagram Tommaso Rubino

Cardini della Fiorentina Primavera della passata stagione, Christian Biagetti e Fallou Sene sono alle prese con le valutazioni sul futuro. I due giocatori si sono alternati in veste di capitano della squadra di Galloppa, ed essendo entrambi classe 2004 e con 2 stagioni di Primavera alle spalle, è il momento di progredire nel percorso. Lo stesso vale per il figlio d’arte Lorenzo Vigiani, un po’ più ai margini lo scorso anno. Di rientro Cellai, Marcucci, Macchi, Nardi, Falconi e Bigotti, tutti 2004 reduci da diverse esperienze in Serie D e in attesa di partire nuovamente, salvo sorprese.

Un gran numero di calciatori da selezionare per Galloppa

La base dei 2005 della Fiorentina è solida e ampiamente fornita. Tra porta e retroguardia troviamo il Tognetti, ai difensori Romani e Baroncelli, Maggini, ed Elia. In mezzo ecco Ievoli, Harder, Vitolo, Gudelevicius, Mignani; sulle fasce, con varie caratteristiche ci sono Scuderi, Spaggiari, Presta e Padilla Mendoza. Anche i 2006 rappresentano una base importantissima: Leonardelli, Sadotti, Kouadio, Balbo, Deli, Fortini, Rubino, Braschi e Caprini. Ma le risorse disponibili possono permettere di pescare a piene mani anche dai 2007, e la Fiorentina conta su elementi di spicco, da Pisani ad Atzeni e Maiorana, ma non solo. Una volta effettuata una scrematura e tutte le scelte del caso, si delineerà il gruppone di Galloppa che inizierà a lavorare in vista della nuova annata.