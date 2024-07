Il direttore sportivo della Ternana Stefano Capozucca ha parlato a Radio Bruno, concentrandosi sui 5 giovani della Fiorentina avuti in prestito nella propria squadra lo scorso anno, ossia Favasuli, Lucchesi, Amatucci, Dalle Mura e Distefano, ma non solo.

"La scelta di investire sui giovani della Fiorentina? Ho un rapporto straordinario con Pradè che ho sentito anche oggi. Anche con Angeloni, che ho avuto a Varese come calciatore, c’è un rapporto importante. Normale confrontarsi ed è nata questa singolare collaborazione, con 5 giocatori in prestito, non mi era mai successo prima".

‘Dei giovani avuti alla Ternana, 2-3 sono già da rosa della Fiorentina’

“Farei un torto a qualcuno, ma penso che 2-3 dei ragazzi avuti siano pronti e già da rosa della Fiorentina. Non mi va di fare nomi, i ragazzi sono stati straordinari sotto l'aspetto caratteriale. Non voglio quindi far torti a nessuno. Palladino per me è stato una sorpresa, ha avuto un impatto violento e positivo nel calcio italiano. Ha avuto la fortuna di crescere in fretta con un maestro come Galliani, ha sbagliato poco. Penso farà bene a Firenze, è una piazza critica e difficile, ma Palladino non ha paura di questo, sono convinto che andrà molto bene”.

I difensori viola Lucchesi e Favasuli-Credits Ternana Calcio

‘Anche di Barella mi dicevano avesse limiti fisici, e su Amatucci dico…’

"Amatucci? Quando ero al Cagliari c'era Barella e tutti mi dicevano, anche club importanti, che fisicamente forse non era adatto a certi livelli. Oggi è tra i primi 15 centrocampisti d'Europa. La stessa cosa mi hanno chiesto riguardo Amatucci: ha le caratteristiche del grande centrocampista centrale, ha qualità tecniche importanti e grande personalità. Mandragora l'ho avuto a Genova, potrebbe far meglio. Non l'ho visto fare benissimo ultimamente".