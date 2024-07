Munteanu-Steaua, tra schermaglie di mercato e il pressing di Becali. Ma l’ultima parola spetta alla Fiorentina

Reduce dal secondo prestito di fila al Farul Constanta, l’attaccante classe 2002 della Fiorentina Louis Munteanu farà ritorno a Firenze dopo la scadenza dell’accordo con la società romena. Munteanu, nativo di Vaslui, col Farul ha totalizzato 22 reti e 11 assist in 65 presenze nelle ultime due stagioni, dopo due anni di Primavera con la maglia della Fiorentina.

L’attaccante romeno ha anche debuttato con la Romania lo scorso ottobre, salvo poi non essere confermato nel gruppo della nazionale di Iordanescu, che oggi giocherà gli Ottavi di Finale dell’Europeo contro la Romania. Il contratto che lega il calciatore alla Fiorentina scadrà il 30 giugno 2025, e l’entourage dell’attaccante e la dirigenza viola stanno da tempo discutendo del suo futuro.

Il futuro del giocatore è in mano alla Fiorentina

Per Munteanu si è fatto vivo il Rapid Bucarest ma la società in maggiore pressing sul giocatore è lo Steaua Bucarest di Becali, che non molto tempo fa tuttavia sembrava aver posto fino alla trattativa per portarlo nella capitale romena: “Non ha più senso discutere, la Fiorentina ha detto che lo vuole e gli prolungherà il contratto. Avevamo offerto 1 milione e mezzo di euro per lui”, queste le parole di Becali a Fanatik.ro, che sembravano aver chiuso definitivamente i discorsi per Munteanu.

Prospettive di cessione tutt’altro che sfumate

Con l’imminente arrivo di Moise Kean a Firenze però, la situazione potrebbe cambiare, ed ecco che le parole di Becali potrebbero rientrare nel classico gioco delle parti. Munteanu è giunto all’ultimo anno di contratto con la Fiorentina e tra pochi mesi sarà libero di firmare con chiunque qualora non dovesse rinnovare il proprio accordo. Pertanto nelle prossime settimane potrebbe esserci il via libera definitivo della dirigenza gigliata alla partenza del giocatore, che sembra proiettato ad un trasferimento definitivo in patria.